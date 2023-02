NBA | All Star Game 2023 | Team Giannis sconfigge Team LeBron 184-175 | MVP e record di punti per Tatum

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella notte delle stelle, a brillare è quella di Jason, grande protagonista dell’AllNBA. Alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, il talento dei Boston Celtics ha messo a referto 55di sempre per l’ASG, e si è aggiudicato la palma di MVP. La vittoria è andata invece a, capace direper 184-175 e interrompere una dinastia che durava da cinque anni. Oltre ai 55di, di cui metà nel terzo quarto, spiccano anche i 40 di Donovan Mitchell, e i 26 di Damian Lillard, che dimostra di non aver vinto il Three Point Contest per caso e va a bersaglio da ...

Per la prima volta le squadre dell'All-Star Game sono state scelte pochi minuti prima della palla a due della partita, con i capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo che si sono spartiti i giocatori come al campetto.

Infortunio alla mano per LeBron James. Durante l'intervallo dell'All-Star Game del 2023, la NBA ha annunciato che la superstar dei Los Angeles Lakers non sarebbe tornata in campo dopo aver subito una ...