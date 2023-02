NBA All-Star Game 2023 in tv | calendario | programma | orari e diretta streaming

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, va in scena l’All-. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato con quella che una volta era il match tra i rookies e i sophomores. Continua a cambiare il format, ma i protagonisti restano i giovani, questa volta divisi in quattro squadre. C’è il Team Deron, capitanato da Williams, il Team Pau con alla guida Gasol, il Team Jason con Terry ed infine il Team Joakim con Noah. Si giocheranno due semifinali e poi la finale. Tutto invariato per quanto concerne le tradizionali notti di sabato e domenica. Intrattenimento puro con l’All-Saturday che vedrà nella gara delle schiacciate e del tiro da tre i suoi punti di forza. Nella notte italiana tra domenica e ...

Nella notte tra domenica e lunedì lo spettacolare confronto tra il team di LeBron James e quello di Giannis Antetokounmpo. Come funziona la partita (Con record di stranieri). MacClung vince lo Slam Du ...Seconda notte dell'All Star Weekend a Salt Lake City, dove per questo fine settimana sono radunate tutte le stelle dell'Nba. La seconda serata, come da ...