Nba 2022/2023, Westbrook resta a Los Angeles: accordo con i Clippers (Di lunedì 20 febbraio 2023) resta a casa, ovvero a Los Angeles, ma cambia jersey Russell Westbrook, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un giocatore dei Clippers. La point guard, che alla deadline era stato scambiato dai Lakers con gli Utah Jazz, ha trovato l’accordo per un buyout con la franchigia di Salt Lake City e una volta posta la firma sul foglio potrà firmare liberamente con qualsiasi squadra. Secondo quanto sostiene Adrian Wojnarowski di ESPN, citando l’agente del giocatore, la scelta è ricaduta sugli LA Clippers attualmente quarti nella Western Conference. Sarà una reunion per Westbrook e George, già compagni ad Oklahoma City. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023)a casa, ovvero a Los, ma cambia jersey Russell, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un giocatore dei. La point guard, che alla deadline era stato scambiato dai Lakers con gli Utah Jazz, ha trovato l’per un buyout con la franchigia di Salt Lake City e una volta posta la firma sul foglio potrà firmare liberamente con qualsiasi squadra. Secondo quanto sostiene Adrian Wojnarowski di ESPN, citando l’agente del giocatore, la scelta è ricaduta sugli LAattualmente quarti nella Western Conference. Sarà una reunion pere George, già compagni ad Oklahoma City. SportFace.

