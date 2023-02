Napoli | Spalletti show in allenamento | ecco i suoi palleggi | VIDEO

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Clima sereno inalla vigilia di Eintracht Francoforte-, con Lucianoche si esibisce in dei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Aurelio #DeLaurentiis prima della press conference: “#Spalletti è un maestro ad allenare. Il Napoli è la squadra pi… - ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Si mangia con il presente e il presente si chiama Cremonese. Quando il Napoli fa star bene il suo pop… - sscalcionapoli1 : Carmine Esposito: “Il Napoli gioca un calcio straordinario, Spalletti ha tanti meriti, Lobotka e Osimhen sono cresc… - sportli26181512 : Napoli, Spalletti ne cambia tre per la gara con l’Eintracht: Spalletti ha dato il 50% di possibilità al suo Napoli… -

Parola di Lucianoalla vigilia dell'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht ... Questa e' una grande occasione per arrivare dove ilnon e' mai arrivato: 'E' una grandissima ...IL- Pernon ci dovrebbero essere troppe sorprese. Rispetto all'undici titolare sceso in campo contro il Sassuolo tre giorni fa sono previsti tre cambi. Meret tra i pali. Linea ...

TMW - Sabato Empoli-Napoli, Corsi: "A Spalletti ho promesso di non nominare certe cose" TUTTO mercato WEB

ADL: "Napoli sempre competitivo e soprattutto onesto! Kvara lo volevamo da 3 anni. Su Spalletti e la... Tutto Napoli

Bel gesto di Spalletti oggi a Castel Volturno: i giornalisti ringraziano! | VIDEO CalcioNapoli24

Criscitiello: "Spalletti sei noioso, ci ha stufato! La festa del Napoli è iniziata venerdì sera" CalcioNapoli24

Il patron, direttamente da Francoforte - dove presenzierà per il suo club per Eintracht-Napoli -, ha concesso le sue dichiarazioni alla stampa tedesca: "Il Napoli è da sempre competitivo e soprattutto ..."Conosco bene i miei calciatori, mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita. Abbiamo detto in questi giorni che hanno un po' più di esperienza di noi nella partita secca. Durante le ...