Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : Spalletti show in allenamento?? Anche il tecnico fa la differenza nel Napoli?? ?? @manuelparlato - anperillo : Aurelio #DeLaurentiis prima della press conference: “#Spalletti è un maestro ad allenare. Il Napoli è la squadra pi… - ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - sscalcionapoli1 : Carmine Esposito: “Il Napoli gioca un calcio straordinario, Spalletti ha tanti meriti, Lobotka e Osimhen sono cresc… - sportli26181512 : Napoli, Spalletti ne cambia tre per la gara con l’Eintracht: Spalletti ha dato il 50% di possibilità al suo Napoli… -

...00 Lazio - CFR Cluj 1 - 0 21:00 AEK Larnaka - Dnipro - 1 1 - 0 21:00 Sheriff - Partizan 0 - 1 21:00 Ludogorets - RSC Anderlecht 1 - 0 CALCIO - SERIE A 20:45 Sassuolo -0 - 2 CALCIO - LA LIGA ...Calcio - Luciano, dopo la conferenza stampa, si è pronunciato anche ai microfoni di Sky per Eintracht -di domani. Sugli avversari: 'Glasner ci conosce Anche noi conosciamo l'...

TMW - Sabato Empoli-Napoli, Corsi: "A Spalletti ho promesso di non nominare certe cose" TUTTO mercato WEB

ADL: "Napoli sempre competitivo e soprattutto onesto! Kvara lo volevamo da 3 anni. Su Spalletti e la... Tutto Napoli

Bel gesto di Spalletti oggi a Castel Volturno: i giornalisti ringraziano! | VIDEO CalcioNapoli24

Sabato Empoli-Napoli, Corsi: "A Spalletti ho promesso di non nominare certe cose" Tutto Napoli

Il patron, direttamente da Francoforte - dove presenzierà per il suo club per Eintracht-Napoli -, ha concesso le sue dichiarazioni alla stampa tedesca: "Il Napoli è da sempre competitivo e soprattutto ..."Conosco bene i miei calciatori, mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita. Abbiamo detto in questi giorni che hanno un po' più di esperienza di noi nella partita secca. Durante le ...