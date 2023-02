Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Simpatico siparietto tra #Giuntoli e un tifoso sullo #Scudetto #Napoli #SerieA #CorrieredelloSport - sportli26181512 : #Napoli, siparietto tra #Giuntoli e un tifoso: ecco il botta e risposta sullo #Scudetto: Il ds azzurro protagonista… - NCN_it : Siparietto in sala stampa a #Francoforte: arriva a sorpresa Aurelio #DeLaurentiis #EintrachtNapoli - NapoliAddict : Napoli, siparietto tra Giuntoli e un tifoso: ecco il botta e risposta sullo Scudetto #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : Napoli, siparietto Giuntoli-tifoso: 'Ci hai fatto vincere lo scudetto'. 'C'è da soffrire...' VIDEO: In città a Napo… -

Cristiano Giuntoli predica calma. Ilè molto vicino allo scudetto ma il traguardo non è stato ancora raggiunto: è questa la sintesi del pensiero del direttore sportivo che ha firmato autografi e scattato foto con alcuni tifosi. ...Così come ha fatto un tifoso nei pressi del centro sportivo delche si è reso protagonista di un simpaticoproprio con Giuntoli: 'Non sappiamo come ringraziarti a, ci hai ...

Napoli, siparietto tra Giuntoli e un tifoso: ecco il botta e risposta sullo Scudetto Corriere dello Sport

"Non è colpa di Osimhen!". Ridono tutti: simpatico siparietto a Castel ... CalcioNapoli24

Benitez, siparietto da "visionario" con Spalletti: "Quest'anno vinci tu" Siamo il Napoli

Napoli, il siparietto tra Zielinski e Zalewski nel tunnel: insulti in polacco Corriere dello Sport

Sanremo 2023, il siparietto di Amadeus col baby attore Mario, il ... Fanpage.it

Ci sarà da soffrire". Il siparietto a Castel Volturno tra Giuntoli e un tifoso del Napoli Ma il tifoso ha proseguito, fiducioso e felice: "Non succede ma se succede togliamo Garibaldi da Piazza ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.