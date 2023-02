Napoli, senti Simeone: tra i consigli di papà Diego e il tatuaggio della Champions (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’attaccante argentino Giovanni Simeone ai microfoni di UEFA.com ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro il Francoforte. Il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che ha giocato anche in Italia, con Pisa, Inter e Lazio, ha realizzato il sogno di una vita giocando in Champions League in questa stagione. Il 27enne ha parlato del suo lungo rapporto con la competizione e del tatuaggio che lo ha aiutato a mantenere alta la concentrazione mentre inseguiva il suo sogno: “Quando ero in Argentina guardavo le partite più importanti di pomeriggio per via del fuso orario. A dire il vero guardavo tutte le partite della Champions League perché i migliori calciatori del mondo giocavano tutti lì. Avevo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’attaccante argentino Giovanniai microfoni di UEFA.com ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match diLeague contro il Francoforte. Il figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid,, che ha giocato anche in Italia, con Pisa, Inter e Lazio, ha realizzato il sogno di una vita giocando inLeague in questa stagione. Il 27enne ha parlato del suo lungo rapporto con la competizione e delche lo ha aiutato a mantenere alta la concentrazione mentre inseguiva il suo sogno: “Quando ero in Argentina guardavo le partite più importanti di pomeriggio per via del fuso orario. A dire il vero guardavo tutte le partiteLeague perché i migliori calciatori del mondo giocavano tutti lì. Avevo ...

