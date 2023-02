Napoli, Repice entusiasta: “Mi emoziona guardare questa squadra” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Francesco Repice, noto giornalista e voce iconica di Radio1Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, in cui manifesta il suo grande entusiasmo nel vedere giocare la capolista Napoli ed esalta la rete di Khvica Kvaratskhelia contro il Sassuolo: “Gli azzurri sono un piacere per gli occhi. Mi emoziono a vedere le grandi giocate e i grandi campioni, infatti mi sono esaltato quando ho visto Kvaratskhelia andar via in quella maniera. Tutto si svolge in una sorta di sospiro dell’anima e nell’interruzione del sospiro ci aspettiamo qualcosa di magico che poi accade”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Francesco, noto giornalista e voce iconica di Radio1Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, in cui manifesta il suo grande entusiasmo nel vedere giocare la capolistaed esalta la rete di Khvica Kvaratskhelia contro il Sassuolo: “Gli azzurri sono un piacere per gli occhi. Mi emoziono a vedere le grandi giocate e i grandi campioni, infatti mi sono esaltato quando ho visto Kvaratskhelia andar via in quella maniera. Tutto si svolge in una sorta di sospiro dell’anima e nell’interruzione del sospiro ci aspettiamo qualcosa di magico che poi accade”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

