Napoli, rebus rinnovo per Spalletti: il piano di De Laurentiis (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione di Serie A sta regalando ai tifosi napoletani una soddisfazione dopo l’altra: domenica dopo domenica, la squadra di Spalletti si sta avvicinando sempre di più all’obiettivo scudetto, mettendo in mostra le proprie capacità a suon di vittorie. Sul futuro del tecnico toscano piomba però un barlume di insicurezza: a maggio scatterà il prolungamento automatico di un anno, ma la dirigenza del Napoli, dopo la vittoria sul Sassuolo, sembrerebbe interessata a prolungare e blindare l’allenatore con un contratto almeno di 2 anni. Luciano SpallettiNapoli, Spalletti attende l’incontro: ancora nessun appuntamento in agenda Sul chi sarà l’allenatore degli azzurri per la prossima stagione non sorge alcun dubbio, infatti, Luciano Spalletti, resterà con ogni probabilità sulla panchina ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione di Serie A sta regalando ai tifosi napoletani una soddisfazione dopo l’altra: domenica dopo domenica, la squadra disi sta avvicinando sempre di più all’obiettivo scudetto, mettendo in mostra le proprie capacità a suon di vittorie. Sul futuro del tecnico toscano piomba però un barlume di insicurezza: a maggio scatterà il prolungamento automatico di un anno, ma la dirigenza del, dopo la vittoria sul Sassuolo, sembrerebbe interessata a prolungare e blindare l’allenatore con un contratto almeno di 2 anni. Lucianoattende l’incontro: ancora nessun appuntamento in agenda Sul chi sarà l’allenatore degli azzurri per la prossima stagione non sorge alcun dubbio, infatti, Luciano, resterà con ogni probabilità sulla panchina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rebus_Milan : Peccato che questa è solo la fase finale a tre. In ogni caso anche il Bologna ha più scudetti del Napoli, anche il… - Rebus_Milan : @mirkocalemme Il Napoli quest'anno gioca bene e merita lo scudetto, ma prendere per il culo chi ha 7 Champions e 19… - Rebus_Milan : RT @aireemilan: Inutile commentare un campionato ormai archiviato, complimenti ai nuovi campioni d'Italia del Napoli. ???? Qui per noi l'uni… - RossEleven : @foxalessio @Disagio4all Per voi e per tutti i #chilhavisters il messaggio ricevuto dalla mamma di Napoli: decifri… - paolone198423 : RT @spondainter: #Lukaku - Da insostituibile ad alternativa, contro il Porto Inzaghi andrà con le certezze: Lautaro-Edin hanno dominato con… -