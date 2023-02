Napoli | papà muore d’infarto e il figlio prende a pugni due infermieri del pronto soccorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023)e medici picchiati e insultati, reparti devastati e perfino ambulanze “dirottate”: è un lungo elenco quello degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario a. L’ultimo nella notte tra domenica e lunedì: all’ospedale Vecchio Pellegrini, nel rione della Pignasecca, un giovane di 27 anni originario dei vicini Quartieri spagnoli ha preso adue, un uomo e una donna, perchè il padre era morto. Il genitore, 64 anni, era arrivato in ospedale in ambulanza: per lui non c’è stato niente da fare, ma ilse l’è presa con i sanitari. Uno dei duecolpiti ha riportato un “trauma contusivo maxillo-facciale” giudicato guaribile in 21 giorni. È andata meglio alla sua collega: quattro giorni di prognosi. L’aggressore ...