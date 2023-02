Napoli, Osimhen: “Giocare al Maradona è una sensazione unica, contro la Juventus serata indimenticabile” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Uno dei protagonisti della stagione e il capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’account social della SSC Napoli: “Per quanto riguarda il primo ricordo in maglia azzurra, mi viene in mente la gara con la Juventus, è stata straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che quel ricordo resterà con noi per sempre. Entrare nello stadio Maradona, dove Diego ha giocato molti anni ed ha fatto la storia, per me è stato incredibile, non credo ci sia sensazione migliore“. Napoli, Victor Osimhen: “Maradona è una leggenda, Drogba un punto di riferimeto” Diego Armando Maradona L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha poi aggiunto: “Tra le ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Uno dei protagonisti della stagione e il capocannoniere della Serie A, Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’account social della SSC: “Per quanto riguarda il primo ricordo in maglia azzurra, mi viene in mente la gara con la, è stata straordinaria, la prestazione è stata davvero incredibile. Credo che quel ricordo resterà con noi per sempre. Entrare nello stadio, dove Diego ha giocato molti anni ed ha fatto la storia, per me è stato incredibile, non credo ci siamigliore“., Victor: “è una leggenda, Drogba un punto di riferimeto” Diego ArmandoL’attaccante delVictorha poi aggiunto: “Tra le ...

