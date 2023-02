Napoli, occhio all’Eintracht. La "diva scontrosa" va presa con le molle (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sulla carta l'incrocio con i tedeschi non sembra proibitivo, ma la squadra dell'Assia può riservare pessime sorprese per chiunque. Spinta da una tifoseria incredibile, la "Launische diva" è veramente capace di tutto, specialmente nel suo fortino, il Waldstadion Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sulla carta l'incrocio con i tedeschi non sembra proibitivo, ma la squadra dell'Assia può riservare pessime sorprese per chiunque. Spinta da una tifoseria incredibile, la "Launische" è veramente capace di tutto, specialmente nel suo fortino, il Waldstadion

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frenkk17 : RT @di_condojanni: Napoli situazione gravissima Sono in un posto nascosto all occhio umano probabile situazione legata ai combattimenti cl… - Luxgraph : Cuneo, occhio alle sabbie mobili - occhio_notizie : ?? Chi è la vittima dell'incidente stradale lungo la Sorrentina Michele perde la vita a 60 anni >>… - BarbaraDallapi1 : RT @di_condojanni: Napoli situazione gravissima Sono in un posto nascosto all occhio umano probabile situazione legata ai combattimenti cl… - ninoBertolino : RT @di_condojanni: Napoli situazione gravissima Sono in un posto nascosto all occhio umano probabile situazione legata ai combattimenti cl… -