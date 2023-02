Napoli, Obiettivo Baldanzi: Conferma dell’Agente per il Futuro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tommaso Baldanzi: una stella nascente dell’Empoli Tommaso Baldanzi è un giovane talento della squadra di Zanetti, una stella nascente che sta brillando nella massima serie italiana. Il suo quartetto di gol, tra cui uno memorabile a Milano contro l’Inter, ha attirato l’attenzione di diverse big, tra cui il Napoli. Il suo procuratore, Andrea Pastorello, ha Confermato l’interesse degli azzurri a Tv Play: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Il livello del Napoli è elevatissimo. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A. Non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”. Tommaso Baldanzi è un giocatore dalle grandi qualità tecniche e dalla personalità forte. Una promessa che ha ancora tutto da dimostrare, una meteora che sta per illuminare ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tommaso: una stella nascente dell’Empoli Tommasoè un giovane talento della squadra di Zanetti, una stella nascente che sta brillando nella massima serie italiana. Il suo quartetto di gol, tra cui uno memorabile a Milano contro l’Inter, ha attirato l’attenzione di diverse big, tra cui il. Il suo procuratore, Andrea Pastorello, hato l’interesse degli azzurri a Tv Play: “Illo sta seguendo e non è un mistero. Il livello delè elevatissimo. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A. Non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”. Tommasoè un giocatore dalle grandi qualità tecniche e dalla personalità forte. Una promessa che ha ancora tutto da dimostrare, una meteora che sta per illuminare ...

