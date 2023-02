Napoli, le ultime prima di partire per la Germania: report e condizioni di Raspadori (Di lunedì 20 febbraio 2023) Napoli, le ultime notizie prima della partenza per la Germania, arrivano dal report di oggi, anche sulle condizioni di Raspadori L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 febbraio 2023), lenotiziedella partenza per la, arrivano daldi oggi, anche sullediL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GodotWhite : RT @SCUtweet: #Juve • 6 delle ultime 7 trasferte vinte: 1ª in A come il Napoli alieno • 0 gol subìti in 5 delle ultime 6 trasferte; tocca p… - AzzurroTime : Eintracht-Napoli, le probabili formazioni e le ultime novità da Francoforte - - SIMO_MORANDI : @SCUtweet Le Ultime Trasferte: Spezia, Salernitana, Napoli, Cremonese, Verona, Lecce. Sipario. - juventus_zone24 : RT @SCUtweet: #Juve • 6 delle ultime 7 trasferte vinte: 1ª in A come il Napoli alieno • 0 gol subìti in 5 delle ultime 6 trasferte; tocca p… - SCUtweet : #Juve • 6 delle ultime 7 trasferte vinte: 1ª in A come il Napoli alieno • 0 gol subìti in 5 delle ultime 6 trasfert… -