Napoli, investe i commessi dopo aver rubato bottiglia di champagne: due feriti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sottrae una bottiglia di champagne da un supermercato e investe due dipendenti per guadagnare la fuga. E’ successo a Napoli, al rione Luttazzi. I due feriti sono stati medicati all’ospedale del Mare. Napoli, ruba bottiglia di champagne al supermercato e investe i commessi: denunciato Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sottrae unadida un supermercato edue dipendenti per guadagnare la fuga. E’ successo a, al rione Luttazzi. I duesono stati medicati all’ospedale del Mare., rubadial supermercato e: denunciato Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ?? Pirata della strada investe uno scooter nel #Napoletano Due feriti in ospedale >> - ninomartinelli : @Mario_Bexxx @DarioViPu64 @napolista Quindi si investe con le noccioline? Allo stato dei fatti, i due scudetti del… - pialogrippo : @Mamoziocag8 @massimozampini @antoniocorsa Io penso che ad adl tremino le gambe. I tifosi non si rendono conto di c… - VesuvioLive : VIDEO/ Napoli, treno investe e distrugge un’auto: il passaggio a livello non era tutto chiuso - puntomagazine : Fugge all’alt e investe un poliziotto nel corso di un inseguimento rocambolesco per le strade di Napoli: arrestato… -