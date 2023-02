Napoli, ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia. La cifra è incredibile (Di lunedì 20 febbraio 2023) quanto vale oggi Kvaratskhelia? Pietro Lo Monaco ex amministratore delegato del Catania ha risposto citando Enzo Fernandez. Il calciomercato è sempre un argomento di grande interesse per i tifosi, e in questo periodo si parla molto della valutazione di giocatori emergenti. In particolare, l’ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha recentemente commentato sul valore attuale del giovane talento georgiano Kvaratskhelia, che sta attirando l’attenzione di molti club. ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia Secondo Lo Monaco, è difficile stabilire un valore preciso per Kvaratskhelia al momento. L’ex AD del Catania ha citato l’esempio di Enzo Fernandez, acquistato per otto milioni di euro e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023)? Pietro Lo Monaco ex amministratore delegato del Catania ha risposto citando Enzo Fernandez. Il calciomercato è sempre un argomento di grande interesse per i tifosi, e in questo periodo si parla molto della valutazione di giocatori emergenti. In particolare, l’ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha recentemente commentato sul valore attuale del giovane talento georgiano, che sta attirando l’attenzione di molti club.Secondo Lo Monaco, è difficile stabilire un valore preciso peral momento. L’ex AD del Catania ha citato l’esempio di Enzo Fernandez, acquistato per otto milioni di euro e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 33_uor : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, ecco la partenza da Castel Volturno per Francoforte ?? @manuelparlato @tvdellosport - sscalcionapoli1 : Champions League, Napoli, ecco la partenza da Castel Volturno per Francoforte - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Champions League, Napoli, ecco la partenza da Castel Volturno per Francoforte - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Champions League, Napoli, ecco la partenza da Castel Volturno per Francoforte - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Champions League, Napoli, ecco la partenza da Castel Volturno per Francoforte -