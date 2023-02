Napoli | Di Lorenzo | Il ruolo del Terzino si è evoluto molto

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Giovanni Di, in conferenza stampa: “Ildelsi è. In ogni partita cerco di variare la mia posizione, anche in base al sistema di gioco degli avversari. Cerchiamo di occupare gli spazi, ne abbiamo parlato tanto, mettendo in difficoltà gli avversari”. Ha già vinto una competizione, differenze con la Champions? In campo Europeo le partite sonointense, il livello èalto. Ci siamo preparati al meglio per questa partita. Come analogie vedo la stessa unità della Nazionale”. Diè considerato uno dei migliori d'Europa nel suo... "Non ci penso più di tanto, spero sempre di fare il mio meglio, alle volte ci riesco altre no. Sono contento del percorso". Palle inattive? "Ogni partita ...