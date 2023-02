Napoli, De Laurentiis: “Il 30 maggio dissi che avremo lottato per lo Scudetto” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Io lo dissi in conferenza stampa il 30 maggio scorso, ‘Noi quest’anno lotteremo per lo Scudetto'”. Con queste parole il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto direttamente da Francoforte presentandosi a sorpresa nella sala dove a breve si terra la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht. Sull’inserimento di Kvaratskhelia: “I mister hanno un ruolo, allenare, e noi abbiamo un mister che fortunatamente sa allenare. Poi non è che possono conoscere tutti i giocatori del mondo. Fare mercato è il nostro compito. Lui è un giocatore che avevamo già puntato tre anni prima, ma poi abbiamo avuto troppe perdite a causa del Covid e non se ne è fatto nulla”. “Segreti? Non ce ne sono, il segreto è voler giocare divertendosi, questo è un ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Io loin conferenza stampa il 30scorso, ‘Noi quest’anno lotteremo per lo'”. Con queste parole il patron del, Aurelio De, è intervenuto direttamente da Francoforte presentandosi a sorpresa nella sala dove a breve si terra la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League con l’Eintracht. Sull’inserimento di Kvaratskhelia: “I mister hanno un ruolo, allenare, e noi abbiamo un mister che fortunatamente sa allenare. Poi non è che possono conoscere tutti i giocatori del mondo. Fare mercato è il nostro compito. Lui è un giocatore che avevamo già puntato tre anni prima, ma poi abbiamo avuto troppe perdite a causa del Covid e non se ne è fatto nulla”. “Segreti? Non ce ne sono, il segreto è voler giocare divertendosi, questo è un ...

