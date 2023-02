Napoli, così rubano gomme e marmitte: ladri messi in fuga da un cittadino (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una coppia di ladri di catalizzatori e pneumatici è stata messa in fuga nella notte da un cittadino che ha ripreso tutta la scena con il suo cellulare. I fatti sono accaduti al Vomero, quartiere della “Napoli bene”. Nel video si vede L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una coppia didi catalizzatori e pneumatici è stata messa innella notte da unche ha ripreso tutta la scena con il suo cellulare. I fatti sono accaduti al Vomero, quartiere della “bene”. Nel video si vede L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che… - lettore1969 : RT @1926_cri: Come fai a tifare Napoli se ha vinto così poco -.- è come quando a scuola tutte si innamoravano del figo alto biondo occhi az… - tutticonvocati : ???#Baroni: 'I napoletani faranno tutti i loro scongiuri per lo scudetto, ma la squadra è forte, ben guidata, c'è un… - Spazio_Napoli : Il Napoli è anti-italiano! Così #Glasner presenta gli azzurri in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di… - soler_gilbert : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO?????????3392831422??PIPPY 4 mesi ,sta per finire in un lagher??Quando si è piccoli non si dovrebbe soffrire così… -