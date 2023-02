Napoli, bimba di 10 anni con un tumore raro: équipe di medici interviene per ricostruire la mandibola (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un delicato intervento di chirurgia avanzata ha salvato la mandibola a una bambina di dieci anni, aggredita da una rara forma di tumore maligno chiamata ' Sarcoma di Ewing ': la piccola paziente ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un delicato intervento di chirurgia avanzata ha salvato laa una bambina di dieci, aggredita da una rara forma dimaligno chiamata ' Sarcoma di Ewing ': la piccola paziente ...

