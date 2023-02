Napoli | Bianchi sicuro | “Possono recitare un ruolo da protagonista anche in Europa”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Quello che si sta vedendo in questa stagione, sia in campionato che in Champions League, è un qualcosa che non si vedeva da parecchi anni, soprattutto per il ritmo e la costanza che si sta mantenendo con un Mondiale giocato in mezzo alla stagione. Di tutte queste cose non ne ha risentito minimamente ildi Luciano Spalletti, che sta conducendo i suoi uomini sempre più in alto,compresa dove ha stravinto il girone con il Liverpool e l’Ajax, con un vantaggio di +15 sull’Inter migliore inseguitrice al momento. Vantaggio che è abbastanza considerevole, dato che mancano sempre meno partite alla fine del campionato e che consente ai napoletani di potersi permetterequalche sbaglio in tutto l’arco dell’annata. Cosa che però viene completamente esclusa dal tecnico toscano, il quale vuole vincere tutte le partite alla ...