Napoli alla prova Champions, Spalletti “Con Eintracht 50 e 50” (Di lunedì 20 febbraio 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Se il campionato è una grande occasione, la Champions “è una grandissima occasione: questi calciatori se lo sono meritati sul campo di giocare queste partite. E' dallo scorso anno che cerchiamo di lavorare per raggiungere questi obiettivi”. Luciano Spalletti presenta così la serata di Francoforte dove domani il Napoli affronterà l'Eintracht nell'andata degli ottavi. “Sono partite differenti rispetto al campionato – le sue parole – Loro sono più abituati alle gare da dentro o fuori e noi dobbiamo essere bravi a ragionare più velocemente rispetto a quanto facciamo in campionato”. Glasner, tecnico dell'Eintracht, ha avuto belle parole per il Napoli ma si è detto convinto di poter vincere. “Qualche punto debole ce l'abbiamo come ce l'hanno loro – ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Se il campionato è una grande occasione, la“è una grandissima occasione: questi calciatori se lo sono meritati sul campo di giocare queste partite. E' dallo scorso anno che cerchiamo di lavorare per raggiungere questi obiettivi”. Lucianopresenta così la serata di Francoforte dove domani ilaffronterà l'nell'andata degli ottavi. “Sono partite differenti rispetto al campionato – le sue parole – Loro sono più abituati alle gare da dentro o fuori e noi dobbiamo essere bravi a ragionare più velocemente rispetto a quanto facciamo in campionato”. Glasner, tecnico dell', ha avuto belle parole per ilma si è detto convinto di poter vincere. “Qualche punto debole ce l'abbiamo come ce l'hanno loro – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che… - anperillo : Il #Napoli non arretra di un passo neppure alla vigilia dell’impegno di #ChampionsLeague! #Kvaratskhelia e #Osimhen… - mirkocalemme : È strano vedere come tantissimi tifosi delle tre grandi del Nord ora usino quest'argomento, non capendo che chi tif… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Napoli alla prova Champions, Spalletti “Con Eintracht 50 e 50” - - Napoli_Report : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI C'è anche Aurelio #DeLaurentiis a testare il terreno della Deutsche Bank Park alla vigilia di #EintrachtNapoli.… -