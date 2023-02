(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Questore diha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (),durata di 7, nei confronti di un 48enne napoletano indagato per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto presunto organizzatore di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di unolandese. In particolare, la notte dello scorso 11 ottobre, prima dell’incontro di calcio, disputatosi presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’, la vittima, inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, aveva tentato di rifugiarsi nel bar ma era stata raggiunta e trascinata fuori da alcuni di essi che ...

... ma gli azzurri hanno dominato nella fase a gironi contro Liverpool,e Rangers e vorrebbero ... Tutti a tifare per il, dunque. Si spera anche Marocchi…'I nuovi mostri hanno arricchito di loro, l'Italia e ora puntano dritto al cuore dell'Europa'... alla prima e dopo aver sbagliato un rigore, poi ha dovuto accontentarsi di rubare un gol all':...

Napoli-Ajax, Daspo di 7 anni per un tifoso della squadra partenopea anteprima24.it

Napoli, per Osimhen allarme rientrato: in Champions contro l'Eintracht ci sarà Sky Sport

Champions League: il programma della vigilia di Francoforte-Napoli ... 100x100 Napoli

Champions League: il programma della vigilia di Francoforte - Napoli in diretta su 100 100 Napoli Virgilio

Napoli all'assalto della Champions, Gazzetta: per chi ha surclassato ... CalcioNapoli24

Napoli, accoltella tifoso dell'Ajax: Daspo per 7 anni. Un 48enne napoletano indagato per associazione per delinquere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...