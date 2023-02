Napoli | 57enne ferito con arma da taglio all’avambraccio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoin maniera non grave, questo pomeriggio, da un’dain piazza Abbeveratoio nel quartiere napoletano di Ponticelli. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe raccontato agli agenti della Polizia di essere stato avvicinato in piazza da una persona con volto travisato che avrebbe preteso dei soldi. Al suo diniego, lo avrebbe colpito con un’dasinistro. Ilè stato medicato all’ospedale Villa Betania die dimesso con una prognosi di sette giorni. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di Ponticelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

