Nag factor | come reagire al fattore assillo del bambino che vuole ottenere una cosa

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Figli piccoli preoccupazioni piccole, figli grandi preoccupazioni grandi; possiamo parafrasare questo detto popolare per introdurre il cosiddetto Nag(in italiano “”) ovvero il comportamento dei bambini finalizzato aqual. È un fenomeno particolarmente complesso che interessa non solo il “capriccio” (sebbene l’espressione non è corretta) dele la frustrazione del genitore, ma anche le dinamiche sottostanti che stimolano ila desiderare quellae la difficoltà dei genitori di gestire correttamente questa richiesta assillante, combattuti tra l’assumere un comportamento accomodante o uno più rigoroso.significa Nag? Abbiamo preventivamente posto le ...