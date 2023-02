Mutui tasso fisso e variabile | quanto sono aumentati

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un mutuo ain Italia costa oggi fino a 3.624 euro in più all’anno rispetto al 2021, mentre chi accende oggi un finanziamento asi ritrova a spendere fino a +3.144 euro annui rispetto a due anni fa. Lo afferma il Codacons, che attraverso alcune simulazioni ha messo a confronto le offerte presenti oggi sul mercato per le tipologie di mutuo più richieste in Italia, allo scopo di capire come le decisioni della Bce sui tassi di interesse abbiano influito sulle tasche delle famiglie. A settembre 2021, prima della scia di rialzi varata dalla Bce, per un mutuo ada 150.000 euro della durata di 30 anni il migliore Taeg sul mercato era pari allo 0,48% con una rata mensile pari a 442 euro, mentre il...