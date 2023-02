Musicisti, scrittori e chef. Chi sta con chi alle primarie dem (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - scrittori, attori, campioni dello sport e chef stellati. C'è un po' di tutto nelle compagini che sostengono i due principali candidati selezionati dagli iscritti del Partito Democratico per correre alle primarie del 26 febbraio. Endorsement che regala un po' di leggerezza ad un congresso che, finora, è risultato "soporifero" anche per i protagonisti, come segnalato dall'ex segretario dem, Nicola Zingaretti. Con Stefano Bonaccini si schiera un cotè di cantautori che si caratterizza per provenienza geografica, Bologna e dintorni, e per anagrafe. I nomi sono di quelli che hanno fatto la storia stessa della musica italiana. C'è Francesco Guccini, ad esempio, uno dei fondatori del folk nostrano. E accanto a lui un altro nome da far tremare i polsi agli appassionati del genere: Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo ... Leggi su agi (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI -, attori, campioni dello sport estellati. C'è un po' di tutto nelle compagini che sostengono i due principali candidati selezionati dagli iscritti del Partito Democratico per correredel 26 febbraio. Endorsement che regala un po' di leggerezza ad un congresso che, finora, è risultato "soporifero" anche per i protagonisti, come segnalato dall'ex segretario dem, Nicola Zingaretti. Con Stefano Bonaccini si schiera un cotè di cantautori che si caratterizza per provenienza geografica, Bologna e dintorni, e per anagrafe. I nomi sono di quelli che hanno fatto la storia stessa della musica italiana. C'è Francesco Guccini, ad esempio, uno dei fondatori del folk nostrano. E accanto a lui un altro nome da far tremare i polsi agli appassionati del genere: Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Musicisti, scrittori e chef. Chi sta con chi alle #PrimariePD. Oggi il confronto tv tra #Bonaccini e #Schlein - pelanti_stefano : @a_meluzzi Non lo è mai stato. Viva la Russia un grande tesoro per l'umanità con tutti i suoi pensatori artisti musicisti e scrittori - HydraTheBlue : @IlSorfista La PS5, una casa confortevole, domotica e con sistemi di sicurezza all’avanguardia per me, una per i mi… - LIRRIVERENTE3 : La collana si chiama Dissidenti. «Una collezione di brevi saggi biografici dedicati a scrittori, cineasti, musicist… - peterkama : La collana si chiama Dissidenti. «Una collezione di brevi saggi biografici dedicati a scrittori, cineasti, musicist… -