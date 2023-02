(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Unda quasieuro. E' quello che avrebbero realizzato i ladri nellavicentina deled ella fidanzata Giulia Ottorini. A denunciarlo è lo stessoattraverso i suoi canali social, in cui mostra le foto dell'azione dei malviventi, che hanno sfondato un vetro per poi introdursi nell'abitazione. Secondo quanto riferito dai due, sarebbe sparito anche un orologio Rolex del valore di circa 13 mila euro. L'artista della scena trap, il cui vero nome è William Miller Hickman, 33 anni, e la fidanzata, non erano inal momento del. "Facile quando anon ci sono - dicein un video pubblicato su Instagram - Solo a Carnevale potevate fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Musica: Vicenza, furto in casa del rapper MamboLosco, bottino da 100mila euro** - - milanomagazine : Il Carnevale di Vicenza si festeggia nel centro storico e a Campo Marzo con tanta musica e intrattenimento.… -

...nei confronti del titolare di un'attività di officina meccanica ed elettronica in via, ... in piazza Europa e piazza Vittime del Dovere, sono stati sanzionati due locali che diffondevano...... in collaborazione con BCC di Verona ein qualità di main sponsor. Opera articolata, ... A Verona ladi Mahler, favorita di direttori come Bernstein e Abbado, è stata eseguita di rado ...

**Musica: Vicenza, furto in casa del rapper MamboLosco, bottino da ... Il Sannio Quotidiano

O Lendario Chucrobillyman dal Brasile in concerto al Drunken Duck di Piazza delle Erbe VicenzaToday

The Rolling Stone show alla birreria Mood VicenzaToday

"L'Arte della Fuga" di Spellbound Contemporary Ballet, in prima assoluta al Tcvi VicenzaToday

Concorso lirico Tullio Serafin 2023: in palio i ruoli principali del ... Il Giornale della Musica

25 febbraio Teatro Comunale di Vicenza Prima Assoluta - Spellbound Contemporary Ballet - Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio ...Si apre venerdì prossimo, con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler diretta dal maestro tedesco Eckehard Stier, la stagione sinfonica 2023 della Fondazione Arena di Verona, al Teatro Filarmonico. (ANSA) ...