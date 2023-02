Mourinho | attacco diretto ai tifosi | “C’è chi…”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Postpartita abbastanza turbolento per lo Special One nonostante la vittoria della sua Roma per 1-0 contro il Verona all’Olimpico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria fondamentale quella della Roma contro il Verona. I giallorossi, in piena emergenza già nel prepartita con le assenze di Dybala e Pellegrini, alle quali si è aggiunta anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.