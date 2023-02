Mou | ' Questi giocatori avrebbero bisogno di belle parole e invece i fenomeni sono sempre gli altri'

Josè Mourinho, dopo la sofferta ma meritata vittoria contro il Verona , parte dal finale. Il tecnico ha chiamato tutto il gruppo a centrocampo e lo ha ringraziato. E anche davanti ai microfoni esalta ...... macomunque precisa: ' Serve mettere la palla dentro, se non lo fai corririschi . Conosciamo chi siamo e le nostre qualità' - dice lo Special One pensando già al ritorno, e aggiunge: '...

L’inglese guiderà l’attacco La vita ha bisogno solo di pochi mesi per cambiare aspetto. Solo a maggio dell’anno scorso Abraham era il re di Roma, ora la ruota è girata. In questa stagione ha segnato 7 ...Il Messaggero (A.Angeloni) – È l’ora delle scelte, anche coraggiose. Del resto è lo stesso Mourinho a sostenere che la sua squadra non ce la faccia a giocare, ad alto livello e con una certa intensità ...