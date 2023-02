MotoGP | tutte le info sul Mondiale 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Motosi sta preparando per il gran ritorno in pista. Il 26 marzo, infatti, comincerà la nuova stagione dei piloti della classe regina, che comprenderà 21 Gran Premi. Si partirà dal Portogallo, per poi volare in Argentina il 2 aprile. A seguire, il Gran Premio delle Americhe, di Spagna e di Francia prima di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rossi è perplesso dopo Sepang: per il titolo serve altro Motogp della Malesia si parte domani con le prime prove libere Moto2020: il calendario e le novità Franco Morbidelli vuole battere Valentino Rossi Endurance 2020, Daniele Serioli Campione Assoluto Salto ostacoli azzurro, parla il selezionatore Marco Porro

Per la prima volta nella storia della, il regolamento sportivo del 2023 vedrà l'introduzione delle gare Sprint , dei mini GP in ... ma anche perle compagini presenti in griglia: 'Sono ......sono stati i campioni premiati inle categorie dall' ACI di Arezzo Redazione 19 Febbraio 2023 2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati-...

MotoGP, Tutte le date e gli eventi da seguire prima dell'inizio della stagione 2023 GPOne.com

MotoGP, VR46 si mette in lista: tutte le date di presentazione Corse di Moto

MotoGP: il team VR46 svela le moto il 6 marzo, tutte le date di presentazione Corriere dello Sport

MotoGP, tutte le novità che vedremo nei test di Sepang squadra per squadra. FOTO Sky Sport

Test MotoGP 2023, Ducati parte forte: Bezzecchi sorprende tutti ... Sport Fanpage

Dopo aver vinto il titolo mondiale, Francesco Bagnaia ha raccontato più volte come la sua passione per le moto sia nata alla “Pista di Alessandria”. Siamo andati lì con Pietro, papà di Pec-co, per rip ...ROMA - Si sono chiuse in fondo alla classifica le ultime due stagioni di Franco Morbidelli in MotoGP . Dopo aver sfiorato il titolo nel 2020, terminando al secondo posto, l'italo-brasiliano si è ferma ...