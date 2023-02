MotoGP: Francesco Bagnaia candidato ai Laureus World Sports Awards per la rimonta dell’anno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una nuova soddisfazione per Francesco Bagnaia: in attesa dell’inizio del nuovo Mondiale di MotoGP, l’azzurro della Ducati è in corsa per l’ambitissimo premio ai Laureus World Sports Awards. Il ducatista si giocherà la possibilità di trionfare nella categoria “Comeback of the Year”, la rimonta (o il ritorno) dell’anno: ovviamente inutile ricordare gli oltre 90 punti recuperati a Fabio Quartararo nella scorsa competizione iridata. Le parole di Pecco: “Essere tra i candidati per il premio Laureus World Comeback of the Year è un grande onore per me. Lo scorso anno ho visto il riconoscimento che è stato conferito a Valentino Rossi come “Laureus Sporting Icon”, e oggi essere nominato per uno ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una nuova soddisfazione per: in attesa dell’inizio del nuovo Mondiale di, l’azzurro della Ducati è in corsa per l’ambitissimo premio ai. Il ducatista si giocherà la possibilità di trionfare nella categoria “Comeback of the Year”, la(o il ritorno): ovviamente inutile ricordare gli oltre 90 punti recuperati a Fabio Quartararo nella scorsa competizione iridata. Le parole di Pecco: “Essere tra i candidati per il premioComeback of the Year è un grande onore per me. Lo scorso anno ho visto il riconoscimento che è stato conferito a Valentino Rossi come “Sporting Icon”, e oggi essere nominato per uno ...

