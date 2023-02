MotoGP, Bagnaia è tra i candidati per il premio “Comeback of the Year” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, potrebbe presto alzare al cielo un altro prestigioso premio. Il pilota della Ducati, infatti, è tra i candidati all’ambito premio nella “Comeback of the Year”, ai Laureus World Sports Awards. Questo riconoscimento viene conferito a coloro che si rendono protagonisti di grandi rimonte, esattamente come ha fatto Pecco nello scorso Mondiale, in cui è riuscito a ricucire 90 punti di gap da Fabio Quartararo. Bagnaia si è detto molto emozionato per la candidatura: “E’ un grande onore per me essere tra i candidati per il premio Laureus World Comeback of the Year. L’anno scorso Valentino Rossi ha vinto il premio “Laureus ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il campione del mondo di, Francesco, potrebbe presto alzare al cielo un altro prestigioso. Il pilota della Ducati, infatti, è tra iall’ambitonella “of the”, ai Laureus World Sports Awards. Questo riconoscimento viene conferito a coloro che si rendono protagonisti di grandi rimonte, esattamente come ha fatto Pecco nello scorso Mondiale, in cui è riuscito a ricucire 90 punti di gap da Fabio Quartararo.si è detto molto emozionato per la candidatura: “E’ un grande onore per me essere tra iper ilLaureus Worldof the. L’anno scorso Valentino Rossi ha vinto il“Laureus ...

