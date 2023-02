MotoGp, Bagnaia candidato al Premio Laureus World Sports Awards (Di lunedì 20 febbraio 2023) La vittoria del titolo mondiale della classe MotoGp, conquistata dopo aver recuperato uno svantaggio di ben 91 punti nel corso della stagione, è valsa a Francesco Bagnaia la nomination nella categoria “Comeback of the Year” (Ritorno dell’anno) dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. Un titolo che in Italia mancava dal 2009, quando a conquistarlo era stato Valentino Rossi. Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente tutti i nomi dei candidati, selezionati in seguito alla votazione effettuata da oltre 14.00 giornalisti di tutto il mondo. I vincitori dei Laureus World Sports Awards saranno annunciati a primavera al termine delle votazioni della Laureus World ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023) La vittoria del titolo mondiale della classe, conquistata dopo aver recuperato uno svantaggio di ben 91 punti nel corso della stagione, è valsa a Francescola nomination nella categoria “Comeback of the Year” (Ritorno dell’anno) dei, gli Oscar dello Sport. Un titolo che in Italia mancava dal 2009, quando a conquistarlo era stato Valentino Rossi. Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente tutti i nomi dei candidati, selezionati in seguito alla votazione effettuata da oltre 14.00 giornalisti di tutto il mondo. I vincitori deisaranno annunciati a primavera al termine delle votazioni della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bagnaia candidato ai Laureus World Sports Awards: i nominati dell'edizione 2023: Il campione in carica della MotoGP… - fosforilazione : io invece continuo a vincere ogni giorno da quando Francesco Pecco Bagnaia è campione del mondo ?? - corsedimoto : ENEA BASTIANINI ha l'occasione per puntare al titolo MotoGP. Buona l'atmosfera ai box con Pecco Bagnaia, ma tutto p… - tuttosport : ?? #Bagnaia per laurearsi campione di #Motogp ha recuperato 91 punti ??? È stato inserito nella categoria 'Comeback… - gponedotcom : Solo due motociclisti sono riusciti ad aggiudicarsi il premio in passato: Valentino Rossi (per 3 volte) e Marc Marq… -