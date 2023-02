Mosca: “Pil in calo del 2,1% nel 2022”. Il dato è in linea con le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel 2022 il prodotto interno lordo russo è sceso del 2,1%. Questo è quello che comunica l’istituto di statistica di Mosca Rosstat, dato che quindi va vagliato con attenzione ma che risulta in linea con le stime più aggiornate, a cominciare da quelle del Fondo monetario internazionale che calcola per quest’anno un – 2,2% e indica a + 0,3% la previsione per il 2023. Nei giorni scorsi la Banca centrale russa aveva ipotizzato una flessione del 2,5% mentre per quest’anno si attende un dato tra – 1% e + 1%. Niente tracollo, come invece ipotizzato dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina e l’avvio delle sanzioni occidentali. Lo scorso aprile la banca mondiale stimava una flessione dell’economia russa del 12%. In realtà proprio lo sforzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nelil prodotto interno lordo russo è sceso del 2,1%. Questo è quello che comunica l’istituto di statistica diRosstat,che quindi va vagliato con attenzione ma che risulta incon lepiù aggiornate, a cominciare da quelle delche calcola per quest’anno un – 2,2% e indica a + 0,3% la previsione per il 2023. Nei giorni scorsi la Banca centrale russa aveva ipotizzato una flessione del 2,5% mentre per quest’anno si attende untra – 1% e + 1%. Niente tracollo, come invece ipotizzato dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina e l’avvio delle sanzioni occidentali. Lo scorso aprile la banca mondiale stimava una flessione dell’economia russa del 12%. In realtà proprio lo sforzo ...

