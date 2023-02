Mosca era informata della visita di Biden a Kiev (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Cremlino è stato informato preventivamente della visita del presidente americano, Joe Biden, a Kiev. La missione lampo in Ucraina è stata decisa dalla Casa Bianca venerdì scorso, ma poche ore prima della partenza Washington ha avvisato Mosca. La missione di Biden a Kiev decisa dalla Casa Bianca per evitare l’escalation nucleare con la Russia Biden a scelto di recarsi a Kiev “per deconflittualizzare”, secondo quanto ha riferito il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e ha deciso di informare Vladimir Putin per evitare l’escalation nucleare tra Stati Uniti e Russia. Le discussioni tra Casa Bianca e “i più alti livelli del governo ucraino”, ha riferito ancora Sullivan, hanno contribuito a portare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Cremlino è stato informato preventivamentedel presidente americano, Joe, a. La missione lampo in Ucraina è stata decisa dalla Casa Bianca venerdì scorso, ma poche ore primapartenza Washington ha avvisato. La missione didecisa dalla Casa Bianca per evitare l’escalation nucleare con la Russiaa scelto di recarsi a“per deconflittualizzare”, secondo quanto ha riferito il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e ha deciso di informare Vladimir Putin per evitare l’escalation nucleare tra Stati Uniti e Russia. Le discussioni tra Casa Bianca e “i più alti livelli del governo ucraino”, ha riferito ancora Sullivan, hanno contribuito a portare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La #Truss, Ministro G7, era andata a #Mosca a parlare con #Lavrov di confini tra #Russia e #Ucraina, di territori s… - fcolarieti : Mosca era informata della visita di Biden a Kiev. La missione decisa dalla Casa Bianca per evitare l'escalation nuc… - KratosCurr94 : @lavinia_colzani @stars_links @negrialbe Boh Kyiv fu la prima regione a Sanzionare Mosca di Putin e Putin minacciò… - magicaGrmente22 : Ifrancesi agirono in modo simile in Cina:il completo saccheggio e incendio dell'enorme palazzo imperiale di Pechino… - thewaterflea : RT @claudeger55: Mosca avvertita della visita di Biden a Kiev. Era ovvio. Le sirene antiaeree fatte suonare a Kiev però che senso hanno avu… -