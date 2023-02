Morto Leiji Matsumoto | artista manga padre di Capitan Harlock

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il fumettista giapponese Akira ‘, leggendarioka dell’animazione nipponica, creatore del pirata spaziale, èper un’insufficienza cardiaca acuta in un ospedale di Tokyo il 13 febbraio all’età di 85 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dallo studio di produzione Toei Doga di Tokyo, che ha trasposto gran parte dei suoi lavori a fumetti in cartoni animati. Protagonista di spicco della fantascienza giapponese,ha raggiunto l’apice della sua carriera nel 1977, anno in cui ha pubblicato per la prima volta le avventure spaziali di “Galaxy Express 999”, “La corazzata Yamato” e soprattutto “”, che diventato il suo personaggio più popolare nel mondo ...