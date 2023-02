Morte Riccardo Pica, al Parco della Madonetta una manifestazione per ricordarlo e chiedere ‘stop’ al degrado (Di lunedì 20 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio, saranno due anni dalla Morte del giovane Riccardo Pica. Il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, venne inseguito nel Parco della Madonetta da un clochard, che lo fece fuggire di corso perchè armato di coltello. Una corsa fatale per il ragazzo, che ebbe un arresto cardiaco e purtroppo spirò dopo lo sforzo fisico, probabilmente anche ampliato dal terrore di essere inseguito da una persone che voleva accoltellarlo. La manifestazione per ricordare la Morte di Riccardo Pica Come ogni anno, i cittadini si riuniranno per ricordare il giovane Riccardo nel giorno della sua Morte. Insieme alla mamma, Daniela Salustri, si riuniranno su via Bruno Mulajoli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio, saranno due anni dalladel giovane. Il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, venne inseguito nelda un clochard, che lo fece fuggire di corso perchè armato di coltello. Una corsa fatale per il ragazzo, che ebbe un arresto cardiaco e purtroppo spirò dopo lo sforzo fisico, probabilmente anche ampliato dal terrore di essere inseguito da una persone che voleva accoltellarlo. Laper ricordare ladiCome ogni anno, i cittadini si riuniranno per ricordare il giovanenel giornosua. Insieme alla mamma, Daniela Salustri, si riuniranno su via Bruno Mulajoli, ...

