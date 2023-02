Morgan contro Marco Mengoni sul brano di Sanremo 2023: “Testo senza alcun significato” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sono passate inosservate fino ad oggi, le parole spese da Morgan contro Marco Mengoni sul brano che il cantante di Ronciglione ha portato al Festival di Sanremo 2023. Mengoni ha vinto il Festival con Due Vite, e Marco Castoldi ha seguito la diretta insieme a Gli Analisti, un “gruppo di amici” uniti dalla passione per la musica che nei giorni della kermesse hanno commentato in diretta le canzoni in gara. Morgan non ha speso parole di encomio nei confronti di Marco Mengoni, o meglio, nei confronti della sua canzone. Il filo rosso che li lega risale a X Factor, alla stagione in cui il cantautore brianzolo era uno dei giudici con in squadra proprio Mengoni. “Ha una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sono passate inosservate fino ad oggi, le parole spese dasulche il cantante di Ronciglione ha portato al Festival diha vinto il Festival con Due Vite, eCastoldi ha seguito la diretta insieme a Gli Analisti, un “gruppo di amici” uniti dalla passione per la musica che nei giorni della kermesse hanno commentato in diretta le canzoni in gara.non ha speso parole di encomio nei confronti di, o meglio, nei confronti della sua canzone. Il filo rosso che li lega risale a X Factor, alla stagione in cui il cantautore brianzolo era uno dei giudici con in squadra proprio. “Ha una ...

