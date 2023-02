Mondiali di Snowboardcross | Moioli rinuncia | “Il livello di competitività non è ottimo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Michelanon prenderà parte alla rassegna iridata dia Bakuriani. La ventottenne bergamasca del Centro Sportivo Esercito, rientrata alle competizioni nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all’ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione di saltare igeorgiani e di chiudere anticipatamente la stagione. “Purtroppo il mio attualedinon è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – ha raccontato Michela -, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”. Il suo posto nelloprevisto per venerdì 3 marzo (con qualificazioni giovedì 2 ...