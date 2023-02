Per, invece, sfuma la possibilità di conquistare il primo titolo iridato della carriera, dopo i tre bronzi conquistati nel 2015, 2017,2019 e l'argento del 2021. Salto e combinata La Fisi ha ...podio per l'olandese Blois De, che commette un errore proprio quando era al comando e ... Tra le donne, la campionessa olimpica di PyeongChang, Michela, torna davanti al suo pubblico dopo ...

Michela Moioli, niente Mondiali di snowboard Sportal

Moioli, niente Mondiali: "Non sono competitiva per il podio" La Gazzetta dello Sport

Snowboard: niente Mondiali per Michela Moioli - Lombardia Agenzia ANSA

Moioli si qualifica col brivido nel suo rientro a Cortina, Sommariva ... NEVEITALIA.IT

Moioli torna al cancelletto: a Cortina test chiave in vista dei Mondiali L'Eco di Bergamo

"Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni".(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Michela Moioli non prenderà parte ai Mondiali di Snowboard di Bakuriani, in Georgia. La 28enne bergamasca oro olimpico a PyeongChang 2018, rientrata (dopo i problemi alla schie ...