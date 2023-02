Modena Femminile: 1-0 al Felino (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con una rete di Monzani Vecchi il Modena Femminile conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a 7 punti nella classifica della Poule Promozione dell’Eccellenza emiliano romagnola. Dal terreno di gioco del Manzoni di Modena esce sconfitto il Felino: 1-0. La classifica, adesso, racconta di un primo posto per il Fossolo 76 Calcio con 9 punti e un secondo per le gialloblu che nel prossimo turno affronteranno in trasferta l’Original Celtic Bhoys. Fonte articolo e foto: www.Modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con una rete di Monzani Vecchi ilconquista la seconda vittoria consecutiva e sale a 7 punti nella classifica della Poule Promozione dell’Eccellenza emiliano romagnola. Dal terreno di gioco del Manzoni diesce sconfitto il: 1-0. La classifica, adesso, racconta di un primo posto per il Fossolo 76 Calcio con 9 punti e un secondo per le gialloblu che nel prossimo turno affronteranno in trasferta l’Original Celtic Bhoys. Fonte articolo e foto: www.calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thevolleynews : B1 femminile, Cesena punta al bersaglio grosso contro Volley Modena - news_modena : Under 17 Femminile: chiamata anche Manuela Perselli, cinque convocate neroverdi - BersaniLeda : RT @Linkiesta: L’ambizioso progetto di empowerment femminile per donne migranti Roots è un luogo di incontro nel cuore pulsante di Modena,… - Angela23763271 : RT @Linkiesta: L’ambizioso progetto di empowerment femminile per donne migranti Roots è un luogo di incontro nel cuore pulsante di Modena,… - Etya73 : RT @Linkiesta: L’ambizioso progetto di empowerment femminile per donne migranti Roots è un luogo di incontro nel cuore pulsante di Modena,… -