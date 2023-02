Mobilità 2023, c’è attesa per ordinanza. I vincolati continuano la protesta: “Ministero ha disatteso le promesse elettorali sull’abrogazione dei vincoli” (Di lunedì 20 febbraio 2023) La battaglia sui vincoli continua. In attesa di una decisione da parte del Ministero sulla richiesta di incontro da parte dei sindacati, gli insegnanti vincolati protestano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) La battaglia suicontinua. Indi una decisione da parte delsulla richiesta di incontro da parte dei sindacati, gli insegnantino. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità 2023, c’è attesa per ordinanza. I vincolati continuano la protesta: “Ministero ha disatteso le promesse el… - PMI_it : Eco-incentivi auto 2023: contributi finiti per diesel e benzina, elettriche troppo care: Non bastano gli eco-incent… - SIAV_VE : Dal 6 al 10 marzo 2023 saremo a Katowice in Polonia per la terza azione di mobilità con i partner #PLANT ? Qui puoi… - telespazio : RT @telespazio: ?????? Domani martedì 21 febbraio alle 12:10, Laura Esposito, Responsabile RPAS Market di #Telespazio, sarà tra gli ospiti del… - rep_parma : Mobilità, da martedì 21 stop alle misure emergenziali anti-smog [aggiornamento delle 11:16] -