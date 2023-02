Mittelyoung spicca il volo con 169 domande da 22 Paesi per l’edizione 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Cividale del Friuli, 14/05/2022 – Mittelfest 2022 – Imprevisti –2022 – Santa Maria dei Batutti – Nymphs – Niek Wagenaar concept e coreografia Niek Wagenaar danzatori Filippo Gualandris, Charles Heinrich, Alice Sundara, Linde Wagemakers e Niek Wagenaar musica Brant Peije Teunis coaching Jasper van Luijk e Anne Suurendonk assistente organizzazione Linde Wagemakers foto Polina Mirovskaya reso possibile da Amsterdams Fonds voor de Kunst, Magnezy Dance Productions, Mittelfest un ringraziamento speciale a Evelien Jansen produzione Mittelfest2022 – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2022il: nato nel 2021 come scommessa di Mittelfest per valorizzare i giovani talenti under30, quest’anno si attesta più che mai come palcoscenico internazionale di riferimento a cui la nuova gioventù ...

Chiusa la open call internazionale di teatro, musica, danza e circo con 84 domande dall’estero per un totale di 22 Paesi ...