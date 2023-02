Minnie Minoprio, il rapporto con l’ex marito e il figlio Giorgio e Giuliano Ammanniti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Minnie Minoprio, nota artista anglo-italiana a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, è arrivata all’altare per la prima volta nel 1973 con Giorgio Ammanniti, che l’ha resa madre dell’unico figlio, Giuliano. Oggi l’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Minnie Minoprio Il matrimonio con Giorgio Ammanniti ed il rapporto con il figlio Giuliano L’amore tra l’architetto romano e la cantante jazz scoppia negli anni sessanta per poi convolare a nozze nel decennio succcessivo. Un matrimonio che si consuma presto con Minnie Minoprio che intraprende la conoscenza di Carlo Mezzano, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023), nota artista anglo-italiana a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, è arrivata all’altare per la prima volta nel 1973 con, che l’ha resa madre dell’unico. Oggi l’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno.Il matrimonio coned ilcon ilL’amore tra l’architetto romano e la cantante jazz scoppia negli anni sessanta per poi convolare a nozze nel decennio succcessivo. Un matrimonio che si consuma presto conche intraprende la conoscenza di Carlo Mezzano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...altrogiornorai1 : Minnie Minoprio ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - lavocemanduria : La Rai offre nuovi spazi all’artista Minnie Minoprio, con lui il marito Mezzano - ile_1989 : Clementino obbligato a scegliere minnie minoprio e Beppe quintale sennò non me lo spiego #Thevoicesenior - pheeede : Comunque secondo me quest'anno ci sono troppi concorrenti 'conosciuti' (es. Aida Cooper, Minnie Minoprio ecc...). M… - robertopontillo : RT @THEVOICE_ITALY: Minnie arriva sul placo di #TheVoiceSenior portando tutta la sua energia! Rivedi la sua esibizione completa ?? https://t… - Minnie Minoprio