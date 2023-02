Minnie Minoprio, chi è il marito Carlo Mezzano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Minnie Minoprio è legata al marito Carlo Mezzano dal 1984: oggi vedremo l’attrice e cantante tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, programma condotto da Serena Bortone in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Minnie Minoprio e il marito sono i proprietari di un noto locale romano Non si conoscono gli studi accademici perseguiti da Carlo Mezzano, così come non è nemmeno conosciuta la sua esatta data di nascita. Musicista per professione, non si sa tuttavia quale strumento preferisca suona o se invece si occupa di produzione o scrittura per altri cantanti. Oltre alla carriera in ambito musicale, tuttavia, è ben risaputo che Mezzano sia anche un imprenditore di grande successo. Nel 1987 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)è legata aldal 1984: oggi vedremo l’attrice e cantante tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, programma condotto da Serena Bortone in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno.e ilsono i proprietari di un noto locale romano Non si conoscono gli studi accademici perseguiti da, così come non è nemmeno conosciuta la sua esatta data di nascita. Musicista per professione, non si sa tuttavia quale strumento preferisca suona o se invece si occupa di produzione o scrittura per altri cantanti. Oltre alla carriera in ambito musicale, tuttavia, è ben risaputo chesia anche un imprenditore di grande successo. Nel 1987 ...

