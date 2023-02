Minaccia di morte una donna e le rapina 120 euro | preso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è finto armato, hato di ucciderla e la ha portato via 120. Vittima, venerdì scorso, nel pieno centro di Napoli, una. Stava percorrendo via Mezzocannone quando, appena imboccata via Sedile del Porto è stata raggiunta dall’uomo. Dopo averlata, anche simulando di avere un’arma, si è allontanato in direzione corso Umberto I. Laha subito chiamato la polizia; poco dopo i Falchi della Squadra Mobile, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato in via Sant’Aspreno l’uomo che indossava ancora gli stessi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere la. Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato ...