Minacce alla Meloni | c’è un salto di qualità E la sinistra tace pure sul “volantino dell’omicidio”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’oscena festa di Carnevale del centro sociale ArtLab e lea Giorgiafanno discutere. La, come al solito. Sotto traccia i “democratici” non perdono il vizio di coccolare gli antagonisti, ai quali viene concesso tutto, di fare intimidazioni, di usare un linguaggio violento, di agire contra legem. La locandina sul “delitto” – con lo scambio di battute («non c’è stato alcun delitto», «ah, peccato») – è solo l’ultima di una serie di pessime provocazioni che arrivano in tutta Italia dall’area dell’estrema. Ma per qualcuno, evidentemente, si tratta di “bravi ragazzi”, “compagni che sbagliano”. Una sottovalutazione pericolosa., La Russa: situazione delicata «Da molti mesi ...

Egli invita a non fidarsi delle sbandieraterusse, considerando la gelosa tutela della ... in seguito alle sanzioni dovuteguerra in Ucraina. La proposta di Miller di sfruttare la ...... che ha la stessa età del sovrano e nel 2017 si è ritirato dalla camera dei Lord,quale era ... Abbonati per leggere anche Leggi anche "di morte ai giornalisti iraniani": la tv dissidente ...

Minacce alla Meloni, c'è un salto di qualità. E la sinistra tace pure sul ... Secolo d'Italia

Minacce al premier. Gli anarchici: sit-in alla Cassazione ilGiornale.it

Offese, violenze e minacce alla ex Arrestato e condannato a 5 anni il Resto del Carlino

Sara Soresi "A morte": nuove pesanti minacce alla capogruppo di FdI a Piacenza il mio giornale

"Sei morta". Scatta il divieto di avvicinamento per le minacce alla moglie. Agli amici diceva: "Vorrei vederl… La Repubblica

"Esprimo la più ferma condanna per il volantino comparso a Parma in cui si augura la morte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale rivolgo la mia più sentita solidarietà e vicinanza.Aggressione alla Nocerina, allenatore colpito dai tifosi della Cavese. L'aggressione in un'area di servizio pugliese ...