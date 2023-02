Milva | chi sono l’ex marito Maurizio e la figlia Martina Corgnati | età | lavoro | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) A due anni dalla sua scomparsa il ricordo della grande cantante e attricenel salotto pomeridiano di casa Rai Oggi è un altro giorno, condotto come sempre da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Dalla sua incredibile carriera, ai premi e riconoscimenti, fino ad arrivare alla sua, con ile la. E poi la malattia che purtroppo l’ha portata via all’età di 81 anni. Cosa sappiamo sudie sullaLa cantante, soprannominata “La Rossa” sia per via del colore dei suoi capelli ma anche per il suo schieramento ...