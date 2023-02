Mille squadre un solo amore: per chi ha sempre tifato Roberto Baggio? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roberto Baggio è stato uno dei più grandi calciatori della storia, ma non tutti sanno di preciso quali sia stata la sua squadra da piccolo. Il calcio italiano ha potuto contare su una serie di grandi campioni nella propria storia, ma con tutta probabilità quello che è stato il più amato di tutti è stato Roberto Baggio, con il fenomeno di Caldogno che ha fatto emozionare intere generazioni. Il Divin Codino ha giocato per tantissime squadre italiane, eppure non è mai stato considerato né un mercenario né un traditore, soprattutto per merito anche del suo straordinario legame con la Nazionale italiana, ma c’è comunque una squadra che tifava fin da piccolo. Ansa FotoNon ha mai avuto problemi nemmeno lo stesso Roberto a parlare apertamente della sua principale passione e della sua squadra ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 febbraio 2023)è stato uno dei più grandi calciatori della storia, ma non tutti sanno di preciso quali sia stata la sua squadra da piccolo. Il calcio italiano ha potuto contare su una serie di grandi campioni nella propria storia, ma con tutta probabilità quello che è stato il più amato di tutti è stato, con il fenomeno di Caldogno che ha fatto emozionare intere generazioni. Il Divin Codino ha giocato per tantissimeitaliane, eppure non è mai stato considerato né un mercenario né un traditore, soprattutto per merito anche del suo straordinario legame con la Nazionale italiana, ma c’è comunque una squadra che tifava fin da piccolo. Ansa FotoNon ha mai avuto problemi nemmeno lo stessoa parlare apertamente della sua principale passione e della sua squadra ...

